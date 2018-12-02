Оперировали три часа. В Тюмени младенцу удалили грыжу размером с его голову

Аномалия у новорождённой девочки была осложнена течением цереброспинальной жидкости.

Тюменские врачи провели трёхчасовую операцию по удалению спинномозговой грыжи весом 900 граммов маленькому ребёнку, заявила пресс-секретарь Областной клинической больницы № 2 Анастасия Дембицкая.

— У девочки, которая родилась раньше срока с весом всего 900 граммов, была тяжёлая форма врождённой спинномозговой грыжи. В процессе внутриутробного развития у малышки не заросли верхние дужки нескольких позвонков в грудном и поясничном отделах позвоночника. В результате образовалась щель, через которую часть спинного мозга вместе с окружающими его оболочками и корешками спинномозговых нервов выдалась наружу, за пределы спинномозгового канала, — сказала Дембицкая.

Отмечается, что грыжевой мешок у девочки был размером с её голову, при этом аномалия была осложнена течением цереброспинальной жидкости.

После обследования в нейрохирургии девочке 30 октября провели операцию под руководством нейрохирурга Сайди Гаибова. Врач отметил, что это был один из сложнейших случаев в его практике, ведь у пациента были миниатюрные спинной мозг и корешки нервов, операционное поле составляло только несколько сантиметров.

После операции ребёнок несколько дней провёл в реанимации, а затем его перевели в отделение патологии новорождённых, где он провёл неделю.

— Теперь малышка рядом с мамой набирает вес под присмотром специалистов тюменского перинатального центра. Впереди у неё реабилитационные мероприятия, которые позволят предупредить развитие тяжёлых осложнений, — отметили в пресс-службе больницы.