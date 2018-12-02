Молодые россияне рассказали, чего боятся и к чему стремятся

Также молодёжь чаще всего думает о профессиональной самореализации, образовании и дружбе.

Молодые россияне назвали своим главным приоритетом семейные ценности. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные организации "Молодая гвардия Единой России".

— Самыми важными в их жизни являются семейные ценности (74,8%), ценности профессиональной самореализации (48,2%), ценности дружбы (38,6%), а также ценности образования и познания мира (36,1%), — говорится в сообщении.

Как отмечается, материальное благосостояние заняло девятое место с результатом в 17,2%. Слава и признание заняли двенадцатую строчку (4,6%).

Помимо этого, 51,4% выступили за создание крепкой гармоничной семьи. 52,3% респондентов хотели бы иметь одного или двух детей, 30% заявили, что готовы воспитывать трёх и более.

Ранее исследователи выяснили, сколько россиян считают себя счастливыми.