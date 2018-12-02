В МИД рассказали, почему Россия не ограничивает въезд украинцев

Статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин сообщил РИА "Новости", что заявление президента РФ Владимира Путина об облегчении режима пребывания украинцев в стране, а также упрощении процедуры получения гражданства говорит о добрых намерениях России.

— Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения РФ по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает сегодняшняя киевская власть, — отметил дипломат.

Он добавил, что речь идёт о том, чтобы облегчить саму процедуру, чтобы люди проще могли получить разрешение на временное проживание, "потом перейти в гражданство".

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сказал, что Киев вводит ограничения на въезд россиян мужского пола от 16 до 60 лет. В ответ на это глава РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить ответных ограничений против украинцев, а, напротив, облегчит режим их пребывания в России и получение гражданства.