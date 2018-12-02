Мороз не помеха. "Енисей" показал, как болельщики отпраздновали гол "Ахмату"

За час до начала встречи на улице было минус 14 градусов, однако поклонники команды всё равно пришли на стадион.

Красноярский "Енисей" в своём "твиттере" показал, как фанаты смотрели матч против грозненского "Ахмата" и праздновали забитый в ворота соперника гол, несмотря на серьёзный мороз.

Отметим, что по ходу матча красноярцы уступали со счётом 0:1, однако на 81-й минуте Валерий Кичин отправил мяч в ворота команды Рашида Рахимова и позволил своей команде набрать одно очко по итогу встречи.