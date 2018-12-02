Мороз не помеха. "Енисей" показал, как болельщики отпраздновали гол "Ахмату"

Красноярский "Енисей" в своём "твиттере" показал, как фанаты смотрели матч против грозненского "Ахмата" и праздновали забитый в ворота соперника гол, несмотря на серьёзный мороз.
Гол Кичина в матче #ЕнисейАхмат pic.twitter.com/Ho3Oi9lLzX— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 декабря 2018 г.
Отметим, что по ходу матча красноярцы уступали со счётом 0:1, однако на 81-й минуте Валерий Кичин отправил мяч в ворота команды Рашида Рахимова и позволил своей команде набрать одно очко по итогу встречи.
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