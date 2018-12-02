В ходе протестов в Париже за день задержаны более 400 человек

Более 400 человек задержаны в субботу, 1 декабря, в Париже в ходе акций протеста. Об этом сообщает префектура полиции французской столицы.

По данным на утро 2 декабря, под стражей остаются 387 граждан.

В результате акций протеста ранены 133 человека. Среди них — 23 силовика.

Массовые протесты прошли в Париже против повышения цен на топливо. Чтобы предотвратить повторение ситуации, власти города намерены ввести режим чрезвычайного положения.