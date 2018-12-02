На КПП в Донбассе скопилась очередь из почти 260 автомобилей

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На КПП в Донбассе скопилась очередь из почти 260 автомобилей

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Фото: © Госпогранслужба Украины

Около 260 автомобилей скопилось утром в воскресенье, 2 декабря, в пунктах пропуска у линии соприкосновения в Донбассе, информирует Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что наибольшая очередь образовалась у КПП Майорск, где на въезде и выезде было 100 автомобилей.

В пунктах пропуска Новотроицкое, Марьинка, Гнутово находилось 160 машин.

Всего за сутки КПВВ пересекли, по данным Госпогранслужбы, 26,6 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств.

Ранее в Госпогранслужбе Незалежной заявили, что украинские пограничники сократили режим работы КПП в Донбассе для обеспечения безопасности людей, которые пересекают линию соприкосновения.

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