На КПП в Донбассе скопилась очередь из почти 260 автомобилей

Около 260 автомобилей скопилось утром в воскресенье, 2 декабря, в пунктах пропуска у линии соприкосновения в Донбассе, информирует Госпогранслужба Украины.
Отмечается, что наибольшая очередь образовалась у КПП Майорск, где на въезде и выезде было 100 автомобилей.
В пунктах пропуска Новотроицкое, Марьинка, Гнутово находилось 160 машин.
Всего за сутки КПВВ пересекли, по данным Госпогранслужбы, 26,6 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств.
Ранее в Госпогранслужбе Незалежной заявили, что украинские пограничники сократили режим работы КПП в Донбассе для обеспечения безопасности людей, которые пересекают линию соприкосновения.
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