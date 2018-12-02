SpaceX отложила запуск Falcon 9

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SpaceX отложила запуск Falcon 9

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Фото: © Twitter/SpaceX‏

В корпорации заявили о необходимости дополнительной проверки ракеты перед вылетом.

Компания SpaceX сообщила о переносе запуска ракеты-носителя Falcon 9, цель которой — доставить груз для миссии Spaceflight SSO-A: SmallSat Express, находящейся на низкой околоземной орбите. Об этом говорится в "твиттере" SpaceX.

Запуск отложен на 3 декабря. В компании заявили о необходимости дополнительной проверки ракеты перед вылетом. Старт Falcon 9 состоится с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.

В SpaceX заявили, что сотрудники делают всё возможное, чтобы запуск состоялся вовремя.

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