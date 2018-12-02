Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае

Восемь человек погибли при пожаре, который возник в ночь на воскресенье в одном из жилых домов города Куньмин в китайской юго-западной провинции Юньнань. Как говорится в сообщении администрации городского района Сишаль, ещё три человека пострадали.

После того как пожарные потушили огонь, стало известно, что пять человек погибли непосредственно из-за пожара, а ещё трое — при попытке спастись от огня, выпрыгнув из окон здания.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Причина пожара пока не установлена.