Peugeot и Citroen готовят новинки для российского авторынка

Французская компания PSA Group анонсировала вывод на авторынок в РФ двух новинок — лифтбека Peugeot 508 и кроссовера Citroen C5 Aircross. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Автомобили поступят к дилерам уже в первой половине 2019 года, однако их планируемая стоимость не уточняется.

Как отмечает "Автостат", европейская версия C5 Aircross была показана в мае, а её производство налажено на заводе в Ренн-ла-Жанэ.

Автомобиль предлагается с бензиновым и дизельным моторами мощностью от 130 до 180 л. с. в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Это первая модель Citroen, в которой использована технология Plug-in Hybrid (подзаряжаемый гибрид).

В свою очередь пятидверный Peugeot 508 оснащён бензиновой "турбочетвёркой" 1.6 PureTech мощностью 180 или 225 л. с., а также дизельными двигателями 1.5 BlueHDi (130 л. с.) и 2.0 BlueHDi (160 или 180 л. с.). Они также идут в связке с 8-диапазонным "автоматом".