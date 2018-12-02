В центре Краснодара маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

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В центре Краснодара маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

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Фото: © ВКонтакте / Мой любимый Краснодар!

По предварительным данным, виновником аварии является 29-летний водитель микроавтобуса, который проехал перекрёсток на красный сигнал светофора.

Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем в центре Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба городского управления УМВД.

Пострадавшие были доставлены в больницу, двоим понадобилась госпитализация.

Как отмечает ведомство, авария произошла вечером 1 декабря на пересечении улиц Мира и Красноармейской. Согласно предварительным данным, виновником аварии является 29-летний водитель микроавтобуса, который проехал перекрёсток на красный сигнал светофора.

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