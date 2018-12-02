Спасатели предупредили о снеге и гололедице в Москве

Спасатели предупредили о снеге и гололедице в ближайшие часы в Москве. Сообщение МЧС опубликовано в "Твиттере".

— По информации Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 декабря в Москве ожидаются осадки в виде снега, местами гололедица, — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют москвичам быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.