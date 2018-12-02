Умер татарский поэт Рустам Закуанов

Его песни исполняли Салават Фатхутдинов, Расим Низамов, Хамдуна Тимергалиева, Зайнап Фархутдинова, Илсаф, Ильсур Сафин и другие.

Лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая, поэт Рустам Закуанов умер сегодня, 2 декабря, после долгой болезни. Информацию о его смерти подтвердили в Союзе писателей Татарстана.

Литератору был 61 год. В 2018 году деятель был удостоен премии Тукая, но не смог лично её получить из-за болезни.

Закуанов был одним из наиболее популярных поэтов-песенников на татарской эстраде. Его песни исполняли Салават Фатхутдинов, Расим Низамов, Хамдуна Тимергалиева, Зуфар Билалов, Зайнап Фархутдинова, Илсаф, Ильсур Сафин, Айгуль Бариев и другие.

Когда и где состоится церемония прощания, пока не сообщается.