Канадец Стивенсон находится в реанимации после боя с Гвоздиком

Канадский боксёр Адонис Стивенсон был госпитализирован после матча с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом сообщает портал Boxingscene.
Врачи оценивают состояние 41-летнего спортсмена как тяжёлое, он находится в реанимации.
Напомним, Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде матча за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе. Бой проходил минувшей ночью в канадском городе Квебеке.
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