Канадец Стивенсон находится в реанимации после боя с Гвоздиком

Читайте также

Канадец Стивенсон находится в реанимации после боя с Гвоздиком

2394

Фото: © Twitter / Elit Köşe

Канадский боксёр Адонис Стивенсон был госпитализирован после матча с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом сообщает портал Boxingscene.

Врачи оценивают состояние 41-летнего спортсмена как тяжёлое, он находится в реанимации.

Напомним, Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде матча за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе. Бой проходил минувшей ночью в канадском городе Квебеке.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×