Назван топ-3 немецких люксовых седанов на рынке России

Специалисты рассказали, между какими автомобилями происходит борьба за лидерские позиции по числу продаж.

Эксперты назвали топ-3 немецких люксовых седанов на российском рынке. Об этом сообщает издание "Автоновости дня".

Третье место занял BMW 7-й серии. Флагманский седан концерна обладает характерной спецификой: автомобиль заточен под более быструю езду, несмотря на то что люксовый седан предполагает наличие водителя.

В России такой автомобиль оказался самым доступным из тройки — его базовая цена составила 4,8 млн рублей. Под капотом у машины 2-литровый двигатель на 249 лошадиных сил.

На втором месте оказался Audi A8, который опередил BMW по технологичности и более плавному ходу. У автомобиля адаптивная подвеска и полный набор современных электронных систем. Машина обладает бензиновым мотором объёмом 3 литра и отдачей в 340 лошадиных сил.

Лидером среди немецких авто стал Mercedes-Benz класса S. Седан занимал первое место не только среди марок Германии, но и во всём мире благодаря комфорту, плавности хода и авторитету среди автолюбителей.

В России машина предлагается с широким выбором модификаций и силовых агрегатов — от турбодизеля в 249 лошадиных сил до 630-сильного турбомотора в версии AMG. Версия с бензиновым мотором в 370 лошадиных сил стоит от 7 млн рублей.

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