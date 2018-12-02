Эксперт рассказал об "одиночестве" Трампа на саммите G20

По мнению политолога, не исключено, что американский лидер покинул форум не только из-за похорон, а из-за того, что его повестка не нашла понимания и признания.

Повестка президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа не нашла отклика на саммите G20 и он оказался в изоляции, заявил в интервью РИА "Новости" главред сайта "Политаналитика" Борис Межуев.

— Саммит, как я понимаю, не удался. Почти никто не обращал внимания на сам саммит, все смотрели только на двусторонние встречи, совершённые теми или иными политическими лидерами, в первую очередь российским и американским. <...> Не исключено, что Трамп покинул форум не только из-за похорон, а из-за того, что его повестка не нашла понимания и признания со стороны других государств, — заявил эксперт.

По словам Межуева, "Трамп почувствовал некоторое одиночество не только в компании европейских государств, но и азиатских стран".

— Это чувство оторванности Америки от мира ясно обозначилось здесь, — отметил политолог.

Межуев подчеркнул, что "Двадцатка" организована в первую очередь Соединёнными Штатами, а когда мировой лидер оказывается в изоляции, это вряд ли можно назвать успехом. В свою очередь для Москвы саммит оказался удачным, отметил специалист.

— России удалось облечь своё неприятие экономической политики США в это общее неприятие "трампизма" со стороны всего сообщества. <...> Здесь была дипломатическая игра России. Она смогла подать свою собственную позицию как общую, — подчеркнул Межуев.

Саммит "Большой двадцатки" проходил в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. По его результатам была принята итоговая декларация, в которой страны подтвердили необходимость реформирования Всемирной торговой организации, обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики, вместе работать над устранением причин появления беженцев и оказанием гумпомощи переселенцам. Участники также заявили о приверженности Парижскому соглашению по климату.