В Подмосковье сотрудник ДПС прострелил себе ногу из-за агрессивной женщины

После задержания нарушителя стало известно, что за рулём "инфинити" находился сотрудник одного из подразделений МУ МВД "Мытищинское".

Сотрудник дорожно-патрульной службы случайно прострелил себе бедро из табельного оружия в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по области, причиной этому стала агрессивная пассажирка автомобиля, который он остановил.

Водитель "инфинити" отказался выйти из машины и предъявить документы для проверки, а пассажирка вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес сотрудников патрульной службы.

— На основании Федерального закона "О полиции" сотрудник обнажил табельное оружие и привёл его в боевую готовность, в этот момент пассажирка автомобиля набросилась на инспектора ДПС, полицейский непреднамеренно произвёл выстрел себе в правое бедро, — говорится в сообщении.

После задержания нарушителя стало известно, что за рулём "инфинити" находился сотрудник одного из подразделений МУ МВД "Мытищинское". Он отказался проходить медицинское освидетельствование.

По факту произошедшего начата проверка, однако сообщается, что мужчина будет уволен из органов и привлечён к ответственности.