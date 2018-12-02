Опоздали на самолёт. Волейболисткам "Динамо" засчитали техническое поражение

При этом руководство клуба обращалось к сопернику с просьбой перенести матч, однако им было отказано.

Женскому волейбольному клубу "Динамо" из Краснодара засчитали техническое поражение в матче четвёртого тура чемпионата России против "Сахалина". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Южно-Сахалинска.

— Из-за погодных условий краснодарская команда не смогла вовремя вылететь на Сахалин, — указано в сообщении.

Ранее в "Динамо" сообщили, что из-за непогоды команда не смогла вылететь в Москву. На стыковочный рейс из Москвы волейболистки опоздали на два часа.

Сообщается, что руководство краснодарской команды обращалось с просьбой перенести матч, однако из-за того, что игроки "Сахалина" 3 декабря вылетают в Москву для подготовки к матчу с "Минчанкой", в просьбе было отказано.