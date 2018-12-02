Нетаньяху прокомментировал намерения полиции обвинить его в коррупции

Глава правительства еврейского государства также выразил уверенность, что, изучив материалы дела, правоохранители придут к другому выводу.

Рекомендации полиции Израиля предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его жене обвинения в коррупции не имеют юридической силы. Об этом говорится в заявлении, распространённом от имени главы правительства еврейского государства.

— Рекомендации полиции не имеют юридической силы. Только недавно компетентные органы отвергли рекомендации полиции против целого ряда общественных деятелей, — сказал он.

Нетаньяху также выразил уверенность, что, изучив дело, правоохранители придут к такому же выводу.

Отмечается, что полиция передаст в Генпрокуратуру материалы дела со своими рекомендациями, а там уже будут решать, предъявлять ли обвинения фигурантам дела.