Нетаньяху прокомментировал намерения полиции обвинить его в коррупции

Рекомендации полиции Израиля предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его жене обвинения в коррупции не имеют юридической силы. Об этом говорится в заявлении, распространённом от имени главы правительства еврейского государства.
— Рекомендации полиции не имеют юридической силы. Только недавно компетентные органы отвергли рекомендации полиции против целого ряда общественных деятелей, — сказал он.
Нетаньяху также выразил уверенность, что, изучив дело, правоохранители придут к такому же выводу.
Отмечается, что полиция передаст в Генпрокуратуру материалы дела со своими рекомендациями, а там уже будут решать, предъявлять ли обвинения фигурантам дела.
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