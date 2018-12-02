Ещенко подтвердил, что их с Глушаковым убрали из основного состава из-за лайка

Футболист пытался поговорить с Массимо Каррерой, однако специалист не изменил своего решения.

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко подтвердил, что его и Дениса Глушакова отстранили от стартового состава из-за поставленного ими лайка. Слова защитника приводит пресс-служба красно-белых.

— Нас отправили в дубль за лайк. Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно, — заявил Ещенко.

По мнению защитника, в данной ситуации специалист должен был разобраться с Глушаковым лично, а в итоге Ещенко в эту ситуацию "затащили прицепом".

Напомним, Дениса Глушакова и Андрея Ещенко убрали из состава "Спартака" за лайк в "Инстаграме". Отметку "Мне нравится" они поставили под стихотворением актёра Дмитрия Назарова, в котором тот требует уволить главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

Итальянец был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. После этого Глушаков вернулся к работе с основной командой, однако фанаты потребовали отстранить полузащитника.