Составлен рейтинг недорогих машин с надёжными двигателями

Специалисты портала AutoNews составили список бюджетных автомобилей, оснащённых наиболее надёжными в своей ценовой категории двигателями.

Так, достаточно надёжный мотор имеют модели Renault Logan, Sandero и Dookker. Уровень мощности 1,6-литрового агрегата составляет от 82 до 90 л. с. Отмечается, что на этой силовой установке можно проехать без каких-либо поломок 400 тысяч километров.

Сообщается, что автомобили Opel Astra, Zafira и Cruze также имеют достаточно надёжный двигатель. Речь идёт об 1,8-литровой силовой установке, которая может генерировать 140 л. с. По мнению экспертов, этот двигатель без трудностей преодолеет 250 тыс. км.