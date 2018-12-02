Путин может встретиться с Трампом летом 2019 года

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Путин может встретиться с Трампом летом 2019 года

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Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

В Кремле подчеркнули, что важно найти "какой-то вариант, чтобы встретиться до этого".

Президент России Владимир Путин может провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в июне 2019 года. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1".

— Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июне на "Двадцатке". Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого, — сказал Ушаков.

Саммит "Большой двадцатки" пройдёт в 2019 году в Японии.

Путин и Трамп успели пообщаться "на ногах" на саммите G20, который проходил в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.

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