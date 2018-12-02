В США представили самый дорогой внедорожник в мире

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В США представили самый дорогой внедорожник в мире

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Новый автомобиль построен на базе пикапа Ford F-550 и уже доступен для заказа в Китае.

Китайская компания IAT представила в Лос-Анджелесе внедорожник Karlmann King, ставший самым дорогим в мире.

<p>Фото: © <a href="http://www.karlmannking.com/" target="_blank">Karlmann King</a></p>

Новый автомобиль создан на базе пикапа Ford F-550 и уже доступен для заказа в Китае.

<p>Фото: © <a href="http://www.karlmannking.com/" target="_blank">Karlmann King</a></p>

Бронемобиль в гранёном кузове продаётся за 2 млн долларов в базовой комплектации и за 3,8 млн долларов с дополнительным оснащением. Во вторую версию входит мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, телевизором, складной мини-кухней со столиками, кофе-машиной и холодильником.

<p>Фото: © <a href="http://www.karlmannking.com/" target="_blank">Karlmann King</a></p>

Karlmann King обладает бензиновым двигателем V10 на 6,8 литра в 400 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля — всего 140 километров в час.

Ранее эксперты назвали самые популярные внедорожники на дорогах Москвы.

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