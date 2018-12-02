Роскошь на месяц. Названы самые дорогие съёмные квартиры в Москве

Потенциальный обладатель самого дорогого лота получит двухуровневые апартаменты с четырьмя спальнями, кабинетом и гостевым санузлом.

Специалисты агентства "ИНКОМ-недвижимость" составили рейтинг самых дорогих съёмных квартир в Москве. Победителем списка стала шестикомнатная квартира на Остоженке.

За 600 тысяч рублей квартиросъёмщик получит двухуровневые апартаменты. На первом расположены кухня, столовая, гардеробные и санузел, а на втором — сразу четыре спальни, гардеробные, санузлы и хозблок. Также в стоимость входит машино-место на подземной парковке.

На втором месте расположился объект в районе "Золотой мили" стоимостью 550 тысяч рублей. За эти деньги можно снять четырёхкомнатную квартиру площадью 220 квадратных метра. В помещении имеются несколько гардеробных комнат и три санузла.

На третьем месте — вновь объект с Остоженки. За 490 тысяч рублей предлагается трёшка в ЖК "Ретро". Площадь квартиры — 150 квадратных метров. В ней имеются две спальни, индивидуальные санузлы, гостиная с дровяным камином, просторная кухня и удобный хозблок. Одной из её особенностей является вид на храм Христа Спасителя.

Замыкает пятёрку объект за 450 тысяч рублей. Квартира расположена в элитном жилом комплексе в районе станции метро "Сокол". В квартире сделан эксклюзивный ремонт.