Путин на G20 нарисовал для Макрона и Меркель схемы инцидента в Чёрном море

Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, глава государства подробно рассказал, что произошло вблизи Керчи.

Российский лидер Владимир Путин в рамках саммита G20 в Аргентине нарисовал для президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель схемы инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, глава государства подробно рассказал, что произошло вблизи Керчи.

— Да, он именно рисовал схемы, показывая, как провокационно действовали украинские военные, — сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия-1".

25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

На пресс-конференции по итогам "Двадцатки" глава государства заявил, что против аргументов РФ по инциденту в Керченском проливе трудно возразить. Путин отмечал, что реакция лидеров других стран на инцидент была спокойная, но затруднился ответить, удалось ли их убедить.

По данным ФСБ России, трём кораблям ВМС Украины — "Бердянску", "Никополю" и "Яны Капу" — была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу, а позднее спецслужбы обнародовали документ "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 09:00 23.11.2018 по 18:00 25.11.2018 года", а также рукописный конспект установленных РФ правил плавания по каналу, изъятые у украинских моряков.