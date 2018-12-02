Ушаков пояснил, зачем США пытались связаться с Россией после заявлений Трампа

Соединённые Штаты после сообщений президента Дональда Трампа в его "твиттере" об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным пытались связаться с РФ для дополнительных заявлений, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Как вы уже знаете, сначала было сообщение от Трампа в ходе полёта в Буэнос-Айрес. А потом, насколько мне известно, американская сторона пыталась связаться с нашими коллегами по телефону и дополнить то, что заявил Трамп в "Твиттере", — заявил Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Напомним, 1 декабря в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе должна была пройти встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, но американский лидер решил её отменить. При этом, по словам Путина, они всё же успели пообщаться "на ногах".