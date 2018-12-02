Звезда "Хранителей" вышла замуж за актёра из "Отбросов"

Год назад пара объявила о помолвке, и недавно у них состоялась торжественная церемония на пляже.

Английский актёр из сериала "Отбросы" Джек Доннелли женился на канадско-шведской актрисе Малин Акерман, известной по роли в блокбастере "Хранители". Об этом сообщает издание People.

40-летняя актриса и 32-летний актёр объявили о помолвке в октябре 2017 года. Ранее Акерман была замужем за актёром Роберто Цинконе, от которого у неё есть пятилетний сын Себастьян.

Свадьба состоялась в мексиканском городе Тулум. На церемонии, которая прошла на пляже, присутствовали только родные и самые близкие друзья пары.

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