Путин и Эрдоган согласовали дальнейшую демилитаризацию Идлиба

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на встрече на полях G20 подтвердили договорённость по сирийскому Идлибу и согласовали дальнейшие шаги, направленные на создание демилитаризованной зоны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Было отмечено, что, невзирая на активные последовательные действия наших турецких коллег, всё-таки далеко не все экстремисты подчинились требованию освободить двадцатикилометровую демилитаризованную полосу. Согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договорённость по созданию демилитаризованной полосы, но одновременно принимать меры, чтобы экстремисты не пытались саботировать эту важнейшую договорённость, которую все приветствовали, — сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Напомним, по итогам переговоров Путина и Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в Сирии демилитаризованной зоны.