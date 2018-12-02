Нетаньяху осудил авторов антироссийских граффити в Ашоде

Глава кабмина также выразил надежду, что виновные в скором времени будут задержаны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил авторов антироссийских граффити, которые появились на стене отделения Министерства алии (еврейской иммиграции в Израиль) в одном из крупнейших городов страны — Ашоде.

Отметим, что неизвестные написали краской на иврите "Русских здесь не хотим".

— Я категорически резко осуждаю граффити против репатриантов из стран бывшего Советского Союза, появившиеся в Ашоде на стенах здания Министерства алии и интеграции, — заявил глава кабмина.

Премьер также подчеркнул, что подобным надписям против "славной алии" не может быть и места, и выразил уверенность, что преступники будут в скором времени пойманы.

Добавим, что экс-министр алии и интеграции Софа Ландвер сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что полиция уже занялась расследованием инцидента.