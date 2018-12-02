Лавров рассказал, что делает Россию, Индию и Китай союзниками

По словам министра иностранных дел, страны связаны территориями, политикой и взглядами на ключевые проблемы мира.

Общие взгляды на ключевые мировые проблемы делают Россию, Индию и Китай союзниками. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

— Тот факт, что мы географически связаны своими территориями, политически, позиционно разделяем взгляды на ключевые проблемы мироустройства, а также заинтересованы в том, чтобы все споры урегулировались мирным путём, заинтересованы в свободной, открытой, справедливой торгово-экономической системе — всё это делает нас союзниками по этим вопросам, — сказал Лавров.

По словам главы российского МИД, страны БРИКС, в их числе и Индия с Китаем, стали соавторами заявления, критикующего неправомерные действия в отношении функции ОЗХО и с требованием ко всем государствам уважать Конвенцию о запрещении химического оружия.

Россия и Индия, как добавил Лавров, "действуют с солидарных позиций" в ООН при голосовании по принципиальным вопросам.