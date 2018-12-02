Из-за дефектов в двигателе. Subaru отзывает более 25 тысяч автомобилей из Китая

Обнаруженная поломка может привести к выходу агрегата из строя или к тому, что он заглохнет.

Японский автоконцерн Subaru отзывает 25 641 автомобиль из Китая из-за дефектов в работе двигателя. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Процедура начнётся 11 января и затронет модели Forester, XV и BRZ, произведённые в 2012–2013 годах. Сообщается, что обнаруженный дефект касается клапанных пружин двигателя, которые могут лопнуть из-за наличия примесей. В результате силовой агрегат может выйти из строя или заглохнуть.

Компания обязуется устранить все неполадки и заменить необходимые детали за свой счёт.