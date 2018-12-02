Лавров заявил, что Буш-старший внёс существенный вклад в развитие США

По словам министра, все слова, которые говорят о заслугах политика, действительно отражают искреннее отношение к этому человеку.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал 41-го американского президента Джорджа Буша — старшего великим политиком. По словам министра, политик внёс существенный вклад в развитие США.

— Считаю, что этот человек внёс существенный вклад в развитие США и в то, чтобы эта страна ответственно подходила к роли, которую играет в мире с учётом её веса в международных делах, — сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

По словам главы МИД, все слова, которые говорят о заслугах Буша-старшего, действительно отражают искреннее отношение к этому человеку.

Лавров отмечает, что в день смерти он смотрел американские телеканалы CNN и Fox News и тогда один из комментаторов сказал, что Джордж Буш — старший помог Михаилу Горбачёву "осуществить мягкую посадку СССР".

— На самом деле Буш-старший не стремился помогать кому-то совершать мягкую посадку, он стремился, чтобы люди, которые жили столетиями и десятилетиями в одной стране, не пострадали от геополитических игр, — резюмировал Лавров.

Напомним, Джордж Буш — старший ушёл из жизни на 95-м году. Он занимал пост президента в 1989–1993 годах. У него пятеро детей, 17 внуков, восемь правнуков. Он пережил свою супругу, которая умерла в апреле 2018 года на 93-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования.