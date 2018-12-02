Эксперты рассказали, на чём сэкономят туристы в 2019 году

Более половины респондентов соглашаются путешествовать с минимальными затратами, чтобы ездить чаще и получить больше впечатлений.

Более 60% туристов стараются быть практичными при планировании расходов на поездку. Они распределяют бюджет заранее, но почти половина (48%) нарушают планы и тратят больше, чем намеревались, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование Booking.com.

Сервис опросил 21 500 туристов из 29 стран и выяснил, на что они будут тратить деньги в 2019 году, а какие расходы планируют сократить.

В 2019 году путешественники не планируют отказывать себе в новых впечатлениях. Почти половина (47%) респондентов заявили, что на развлечения они готовы тратить даже больше, чем в 2018 году.

60% путешественников признались, что впечатления для них важнее материальных благ. Авторы исследования подчеркнули, что этот тренд ещё долго не утратит своей актуальности.

Примечательно, что о планах увеличить расходы на новые впечатления говорит не только поколение миллениалов (64%). Такой же позиции придерживается большинство респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (61%) и более половины опрошенных старше 45 лет (55%).

Увеличив расходы на развлечения, туристы собираются сократить в поездках некоторые траты, отмечают авторы исследования.

Так, 54% респондентов соглашаются путешествовать с минимальными затратами в 2019 году, чтобы ездить чаще и получить больше впечатлений. Стремясь урезать расходы, они готовы выбирать отели на окраине, отправиться в тур в сезон пониженного спроса (68%). Ещё 59% отметили, что предпочтут не посещать главные достопримечательности городов и стран, если те покажутся им слишком дорогими.

Эксперты подчёркивают, что в грядущем году туркомпании будут всё больше пытаться привлечь путешественников недорогими предложениями в низкий сезон и предлагать изучать места за пределами популярных туристических районов.