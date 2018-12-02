Макрон и глава МВД Франции оценили разрушения от беспорядков в Париже

В скором времени лидер страны проведёт совещание с рядом министров, на котором будет подниматься вопрос о введении в городе режима ЧП.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МВД страны Кристофер Кастанер оценили разрушения от беспорядков в Париже.

Глава Пятой республики прибыл утром в воскресенье из Аргентины с саммита G20. Ожидается, что позже Макрон проведёт заседание с рядом министров, на котором будет дана оценка событиям и поднимется вопрос о возможном введении чрезвычайного положения.

Стоит отметить, что в центре беспорядков накануне оказалась Триумфальная арка. Хулиганы писали на монументе различные надписи, в том числе с призывами к отставке Макрона.

Напомним, во Франции прошли массовые протесты против повышения цен на топливо. Число задержанных в ходе протестов в Париже увеличилось до 255.