Макрон и глава МВД Франции оценили разрушения от беспорядков в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МВД страны Кристофер Кастанер оценили разрушения от беспорядков в Париже.
Глава Пятой республики прибыл утром в воскресенье из Аргентины с саммита G20. Ожидается, что позже Макрон проведёт заседание с рядом министров, на котором будет дана оценка событиям и поднимется вопрос о возможном введении чрезвычайного положения.
Стоит отметить, что в центре беспорядков накануне оказалась Триумфальная арка. Хулиганы писали на монументе различные надписи, в том числе с призывами к отставке Макрона.
Напомним, во Франции прошли массовые протесты против повышения цен на топливо. Число задержанных в ходе протестов в Париже увеличилось до 255.
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