На Украине назвали условия пропуска иностранных журналистов в Крым

Для въезда на полуостров иностранным журналистам необходимо иметь паспорт и специальное разрешение.

Министерство информполитики Украины обновило инструкцию по допуску иностранных журналистов в Крым в связи с ограниченным режимом въезда на полуостров из-за военного положения в Незалежной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

— МИП совместно с государственной миграционной службой Украины и государственной пограничной службой на период военного положения определили обновлённую инструкцию согласования въезда иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Крыма, — говорится в сообщении.

Теперь для въезда на полуостров иностранным журналистам необходимо иметь паспорт и специальное разрешение, которое является разовым и выдаётся в Министерстве информационной политики и миграционной службе.

Для получения разрешения иностранный журналист должен предоставить в украинское ведомство заявление, оригинал письма редакции, где написаны данные о журналисте и цель его визита, копия и оригинал журналистского удостоверения.

Ранее сообщалось, что на Украине приняли решение запретить выезд иностранцев в Крым с её территории.