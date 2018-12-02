"Нашатырь нюхали". Солист "Чайфа" рассказал подробности инцидента в самолёте

По словам исполнителя, воздушное судно полчаса ожидало взлёта и в салоне стало пахнуть "горелой проводкой".

Музыкант группы "Чайф" Владимир Шахрин рассказал подробности инцидента, произошедшего на рейсе Новосибирск — Екатеринбург. По словам артиста, проблемы начались ещё в аэропорту Толмачёво.

— Летели из Иркутска, сделали пересадку в Новосибирске, где температура была под минус 25 градусов. Сначала нас держали в автобусе с открытыми дверями. Все пассажиры мёрзнут, дышат выхлопом от автобуса. Никому до этого дела нет, — сообщил он.

После того как автобус доехал до самолёта, пассажиры столкнулись с другой неприятностью — воздухом "абсолютно неприемлемой температуры".

— Я прикладывал руку наверх, кажется, что обжигало руку. Наверное, градусов +45...+50 было. Самолёт моментально стал нагреваться. Это прямо такая баня. Люди начали возмущаться. Так как мы сидели ближе, то мнение народа пытались донести до этих бедных стюардесс. Но они сказали, что всё нормально, — отметил Шахрин.

По его словам, самолёт ещё полчаса ожидал взлёта и в салоне стало пахнуть "горелой проводкой". Когда люди уже собирались покинуть воздушное судно, к ним обратился пилот, который заверил, что бортовые системы в норме и после взлёта температура нормализуется.

— Во время всего полёта были проблемы с системой кондиционирования: то жар, то холод. Двум женщинам стало плохо, они выходили нашатырь нюхать. Пассажиры были в ужасном состоянии, — подчеркнул лидер группы.

Напомним, ранее было опубликовано видео с борта самолёта, на котором музыканты группы "Чайф" устроили скандал из-за высокой температуры.