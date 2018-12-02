Вкусно, наверное. В Берлине участникам исламской конференции предложили свинину

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Вкусно, наверное. В Берлине участникам исламской конференции предложили свинину

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Фото: © Twitter/ Tuncay Özdamar‏ 

Отмечается, что закуска не была подписана, из-за чего некоторые участники мероприятия едва её не попробовали.

Участникам исламской конференции в Берлине в качестве одной из закусок предложили кровяную колбасу из свинины. Об этом в своём "твиттере" написал журналист Тункай Оздемар.

— Накануне на исламской конференции в Берлине в буфете снова была свинина. Подавали кровяную колбасу. Что этим хочет сказать Министерство внутренних дел? — написал журналист.

Он также отметил, что такой шаг мог быть проявлением неуважения к мусульманам, которые не едят свинину. Также сообщается, что из-за того что закуска не была подписана, многие её чуть не попробовали.

В МВД Германии уже принесли извинения всем тем, чьи чувства были задеты.

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