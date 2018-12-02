Вкусно, наверное. В Берлине участникам исламской конференции предложили свинину

Участникам исламской конференции в Берлине в качестве одной из закусок предложили кровяную колбасу из свинины. Об этом в своём "твиттере" написал журналист Тункай Оздемар.
Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet. Es wurde Blutwurst serviert. İnşallah halal.— Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) 29 ноября 2018 г.
Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen?
Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht. pic.twitter.com/HMsMAzOiZ6
— Накануне на исламской конференции в Берлине в буфете снова была свинина. Подавали кровяную колбасу. Что этим хочет сказать Министерство внутренних дел? — написал журналист.
Он также отметил, что такой шаг мог быть проявлением неуважения к мусульманам, которые не едят свинину. Также сообщается, что из-за того что закуска не была подписана, многие её чуть не попробовали.
В МВД Германии уже принесли извинения всем тем, чьи чувства были задеты.
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