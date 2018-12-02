Вкусно, наверное. В Берлине участникам исламской конференции предложили свинину

Отмечается, что закуска не была подписана, из-за чего некоторые участники мероприятия едва её не попробовали.

Участникам исламской конференции в Берлине в качестве одной из закусок предложили кровяную колбасу из свинины. Об этом в своём "твиттере" написал журналист Тункай Оздемар.

Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet. Es wurde Blutwurst serviert. İnşallah halal.

Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen?

Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht. pic.twitter.com/HMsMAzOiZ6 — Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) 29 ноября 2018 г.

— Накануне на исламской конференции в Берлине в буфете снова была свинина. Подавали кровяную колбасу. Что этим хочет сказать Министерство внутренних дел? — написал журналист.

Он также отметил, что такой шаг мог быть проявлением неуважения к мусульманам, которые не едят свинину. Также сообщается, что из-за того что закуска не была подписана, многие её чуть не попробовали.

В МВД Германии уже принесли извинения всем тем, чьи чувства были задеты.