Пассажирский автобус опрокинулся в Амурской области, погиб один человек

В Амурской области опрокинулся автобус с пассажирами, в результате чего погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ.
— Вечером 2 декабря 2018 года на 198-м километре трассы Введеново — Февральск — Экимчан произошло опрокидывание автобуса с вахтовыми рабочими, — говорится в сообщении.
По факту происшествия правоохранители организовали проведение доследственной проверки.
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