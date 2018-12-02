Пассажирский автобус опрокинулся в Амурской области, погиб один человек

Читайте также

Пассажирский автобус опрокинулся в Амурской области, погиб один человек

122
По факту инцидента правоохранители организовали проведение доследственной проверки.

В Амурской области опрокинулся автобус с пассажирами, в результате чего погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ.

— Вечером 2 декабря 2018 года на 198-м километре трассы Введеново — Февральск — Экимчан произошло опрокидывание автобуса с вахтовыми рабочими, — говорится в сообщении.

<p>Фото: © <a href="http://pravdevglaza.ru/" target="_blank">ПравдеВглаза.ру</a></p>

По факту происшествия правоохранители организовали проведение доследственной проверки.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×