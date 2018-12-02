Пассажирский автобус опрокинулся в Амурской области, погиб один человек

По факту инцидента правоохранители организовали проведение доследственной проверки.

В Амурской области опрокинулся автобус с пассажирами, в результате чего погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ.

— Вечером 2 декабря 2018 года на 198-м километре трассы Введеново — Февральск — Экимчан произошло опрокидывание автобуса с вахтовыми рабочими, — говорится в сообщении.

По факту происшествия правоохранители организовали проведение доследственной проверки.