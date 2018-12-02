Почти 1,3 тысячи человек эвакуировали из гипермаркета в Сургуте из-за возгорания

Около 1,3 тысячи человек эвакуированы из гипермаркета "Лента" в Сургуте из-за возгорания в корневом цехе здания. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:48 по местному времени (13:48 мск). На место вызова прибыли 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

— В ходе проведения разведки было установлено, что произошло загорание кабеля в подсобном помещении, — рассказали в ведомстве.

Причины случившегося выясняются.