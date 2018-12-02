Будешь нашим королём. Петербуржец продавал паспорта несуществующей страны

Для большей убедительности мошенник брал у "сограждан" отпечатки пальцев, а также демонстрировал фотографии островного государства.

В Санкт-Петербурге местный житель, бывший капитан дальнего плавания Валерий Суханов продавал паспорта несуществующего королевства ASPI, консулом которого он представлялся. Об этом сообщает РИА "Новости".

Любопытно, что для большей убедительности "консул" брал у будущих "сограждан" отпечатки пальцев, а также много им рассказывал о стране, подкрепляя всё это красивыми фотографиями. Клиентов он находил на Сенном рынке.

Сообщается, что попавшихся на удочку мошенника на данный момент шестеро. Покупателями оказались граждане Узбекистана, Таджикистана и Пакистана. Отметим, что Суханов представлялся консулом королевства и показывал свою карточку с печатями.

Кроме паспорта ASPI он также продавал международные водительские права, которые действовали в 200 странах, а также регистрировал граждан, правда, по несуществующим адресам в Белоруссии.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина".