На Байконуре утвердили экипажи новой миссии на МКС

Старт "Союза-ФГ" с кораблём "Союз МС-11" запланирован на 14:31 3 декабря по московскому времени.

Государственная комиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-11", который отправится 3 декабря к Международной космической станции (МКС), заявил представитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

В полёт должны отправиться россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. В дублирующем составе — космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, астронавт НАСА Эндрю Морган, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.

Старт "Союза-ФГ" с кораблём "Союз МС-11" запланирован на 14:31 по московскому времени, а стыковка с МКС — на 20:36 по московскому времени.

Изначально запуск был запланирован на 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблём "Союз МС-10" 11 октября было решено провести его немного раньше. Экипаж десятого "Союза" — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг — не попали на станцию и приземлились спустя 20 минут после старта. Возвращение экипажа, который сейчас находится на МКС, было запланировано до прибытия "Союза МС-11". Без изменений в графике станция могла бы остаться необитаемой.