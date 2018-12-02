Пригожин назвал поклонников Шнурова "лохами"

Продюсер заявил, что за публичный мат надо штрафовать на суммы от 10 млн рублей.

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поклонников лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за то, что они скандируют нецензурные тексты, и назвал их лохами. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

— [За мат] нужно штрафовать от 10 миллионов рублей. Не на 50 тысяч! Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, — сказал Пригожин.

По его словам, трудно определить, пропагандирует ли Шнуров такую лексику или это просто то, чего хочет публика. Он считает, что люди просто редко думают головой, когда ведут себя таким образом.

Также Пригожин высказался на тему недавней волны с отменами концертов. Продюсер заявил, что музыканты сами могут провоцировать такие ситуации или развели шумиху из-за непроданных билетов.

В августе Пригожин посоветовал певице Лайме Вайкуле не выступать в РФ после её отказа ехать в Крым.