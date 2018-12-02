Порошенко: Киев готов обсудить ситуацию в Чёрном море в "нормандском формате"

По словам президента Незалежной, такую встречу предложила провести канцлер Германии Ангела Меркель.

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что готов обсудить инцидент в Керченском проливе в "нормандском формате". Об этом сообщает издание France 24.

По словам президента Украины, такую встречу предложила провести канцлер Германии Ангела Меркель.

Порошенко добавил, что на встрече Киев будет ставить "срочный вопрос — требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив".

Лидер Незалежной отмечает, что рад остановить действие закона о военном положении, но только Россия "должна забрать свои войска, которые находятся на украинско-российской границе".

Напомним, 25 ноября три украинских корабля — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили российскую границу и вошли на временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись к Керченскому проливу.

По данным ФСБ России, трём кораблям ВМС Украины — "Бердянску", "Никополю" и "Яны Капу" — была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу.