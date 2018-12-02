Депутаты из Сербии заперлись в парламенте Косова

При этом власти в Приштине не мешают проведению акции и не пытаются выдворить парламентариев.

Представители партии "Сербский список" заперлись в одном из помещений парламента Косова и требуют встречи с комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Йоханнесом Ханом, который в понедельник прибудет в Приштину. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Сегодня мы заперлись в помещении парламента Косова, чтобы потребовать срочной встречи с представителем ЕС Йоханнесом Ханом, который прибывает в Приштину, и ознакомить его с ситуацией и потенциальным гуманитарным кризисом, который угрожает сербскому народу, если пошлина в размере 100% не будет срочно отменена, — рассказал агентству заместитель председателя партии Игор Симич.

По его словам, за права сербского народа в Метохии необходимо бороться демократическим путём. Отмечается, что восемь депутатов партии "Сербский список" сделали заявление на фоне баннера "100% пошлина — 0% свободы". При этом, по словам Симича, власти в Приштине не мешают проведению их акции и не пытаются всячески выдворить депутатов из здания парламента.

Ранее власти Косова ввели стопроцентный тариф на импорт товаров из Сербии и Боснии.