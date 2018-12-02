В Подмосковье три человека погибли при пожаре в дачных домиках

Три человека погибли в результате пожара, который произошёл в летних домиках в деревне Новосельцево в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.
— В 06:18 по московскому времени поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Новосельцево. Горели летние дачные домики. Погибло три человека, — приводит агентство слова собеседника в ведомстве.
На данный момент пожар ликвидирован. Уточняются личности погибших.
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