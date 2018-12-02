Синоптики предупредили о температурных скачках на протяжении всей зимы в Москве

По словам эксперта, в начале недели в столице ожидается по-настоящему зимняя погода.

В Москве 1 декабря был "по-настоящему суровый" и морозный день, температура опустилась на 7–8 градусов ниже нормы и соответствовала январскому режиму. Об этом сообщает RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам специалиста, за ночь высота снежного покрова выросла на 2 см и составила 5–7 см. Он добавил, что снег вечером продолжит падать и уровень может подняться ещё на 2–4 см. Погода на начало недели ожидается "вполне зимняя".

— Она даже будет ниже примерно на 2 °С по отношению к климатическим значениям. Ночные температуры –10…–8 °С, дневные от –5 до –3 °С. Во вторник ещё выше: –3…–2 °С и небольшой снег, — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что в среду и четверг будет оттепель, температура превысит норму в среднем на два градуса. Ночные температуры в среду будут –4…–2 °С, а дневные около 0 °С. В четверг днём ожидается –1…+1 °С.

Специалист подчеркнул, что в пятницу, субботу и воскресенье температура опять снизится, ночные температуры будут от –5 до –10 °С, а дневные составят от –1 до –6 °С. По словам эксперта, такие резкие изменения будут характерны для всей предстоящей зимы.

Ранее спасатели предупредили о снеге и гололедице в Москве.