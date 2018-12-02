Лавров: Путин "на пальцах" объяснил лидерам ФРГ и Франции инцидент в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин на полях саммита "Большой двадцатки" буквально "на пальцах" объяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону ситуацию в Керченском проливе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

— Президент России Владимир Путин на встречах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель лично, "на пальцах" показывал, как всё произошло, как эта провокация была задумана и как её попытались исполнить, — сказал Лавров.

Министр отмечает, что лидеры Германии и Франции не могли не услышать позицию России. Лавров добавил, что Меркель и Макрон не продемонстрировали какой-либо реакции, "которая была бы основана на иных фактах".

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин нарисовал для президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель схемы инцидента в Керченском проливе.

На пресс-конференции по итогам G20 глава государства заявил, что против аргументов России по инциденту в Керченском проливе трудно возразить.