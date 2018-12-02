"Саммит двусторонок". Косачёв усомнился в работоспособности формата G20

По мнению сенатора, мировым лидерам "проще договариваться о конкретных темах с конкретными странами, а не действовать в общем интересе".

Председатель Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв усомнился в работоспособности формата G20 из-за неготовности стран Запада обсуждать глобальные правила на условиях равенства.

— "Двадцатка" стала в итоге "саммитом двусторонок". Как выясняется, мировым лидерам проще договариваться о конкретных темах с конкретными странами, а не действовать в общем интересе. Атмосфера национального эгоизма, которую во многом задал именно американский лидер (Дональд Трамп), похоже, передалась почти всем, — заявил сенатор на своей странице в "Фейсбуке".

Косачёв полагает, что сам Трамп "приехал явно ради встречи с председателем Китая Си Цзиньпином в преддверии полномасштабной торговой войны".

— Ибо сама мысль о том, что Трамп искренне хотел обсуждать в многостороннем формате климат или ВТО, была бы, мягко говоря, преувеличением, — отметил он.

По мнению главы международного комитета Совфеда, важным остаётся вопрос, насколько работоспособен является формат "двадцатки" в ситуации, когда страны Запада "откровенно не готовы обсуждать некоторые темы, которые бы оговаривали глобальные правила на условиях общего равенства и взаимовыгодной кооперации мировых держав".

— И это на сегодня объективно блокирует прогресс во многих международных делах, — считает сенатор.

Косачёв добавил, что это не упраздняет необходимости диалога в формате G20, так как он даёт возможность "донести мнение мира до поборников его однополярной модели".