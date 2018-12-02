В Татарстане автомобиль сбил насмерть бабушку с внучкой

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В Татарстане автомобиль сбил насмерть бабушку с внучкой

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Фото: © Flickr/Jeff E.

Водитель авто нарушил правила дорожного движения и снёс шедшую по обочине в попутном направлении по ходу движения автомобиля женщину с ребёнком

В Азнакаевском районе Татарстана 29-летний водитель Lada Granta сбил насмерть бабушку и её внучку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

— В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летняя пенсионерка и её восьмилетняя внучка от полученных травм скончались на месте ДТП, — говорится в сообщении.

Водитель авто нарушил правила дорожного движения и снёс шедшую вместе с ребёнком по обочине женщину в попутном направлении по ходу движения автомобиля.

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