В Татарстане автомобиль сбил насмерть бабушку с внучкой

В Азнакаевском районе Татарстана 29-летний водитель Lada Granta сбил насмерть бабушку и её внучку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
— В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летняя пенсионерка и её восьмилетняя внучка от полученных травм скончались на месте ДТП, — говорится в сообщении.
Водитель авто нарушил правила дорожного движения и снёс шедшую вместе с ребёнком по обочине женщину в попутном направлении по ходу движения автомобиля.
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