ЦОДД призвал водителей быть внимательнее на дорогах из-за снега

В центре также напомнили, что при ухудшении погодных условий в городе возрастает вероятность возникновения ДТП.

Центр организации дорожного движения Москвы призвал автомобилистов столицы быть внимательнее на дорогах из-за снега и возможной гололедицы. Об этом говорится в сообщении ЦОДД в "Твиттере".

— При ухудшении погодных условий в городе возрастает вероятность возникновения ДТП. Просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах! — говорится в сообщении.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что воскресенье, 2 декабря, будет снежным, а температура — не ниже -7 градусов.