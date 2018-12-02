В Сочи убили бывшего депутата местного горсобрания

Бывшего депутата городского собрания Сочи Александра Широбокова нашли мёртвым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следователей, 58-летний мужчина с ножевыми ранениями был обнаружен на улице Красноармейской. От полученных травм он скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Александр Широбоков был членом городского парламента в период с 2000 по 2010 год.
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